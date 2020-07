13 Sentinels: Aegis Rim repousse sa date de sortie de quelques jours

Alors que l’on avait plus eu de nouvelles de lui depuis des années, 13 Sentinels: Aegis Rim est ressorti de l’ombre pour nous annoncer récemment sa date de sortie occidentale, pour le plus grand bonheur des fans du studio Vanillaware. Mais cette date n’est finalement plus à l’ordre du jour.

Un retard de deux semaines

13 Sentinels: Aegis Rim devait initialement être disponible dès le 8 septembre chez nous, mais il va désormais falloir patienter jusqu’au 22 septembre avant de pouvoir découvrir cette aventure. Un retard somme toute assez léger donc, forcément lié à la pandémie mondiale. Au moins, cela veut dire que le doublage anglais, si vous souhaitez l’entendre, sera disponible dès le jour de la sortie via un patch day-one.

Rendez-vous donc dès le 22 septembre pour découvre tout cela sur PlayStation 4.