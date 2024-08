Zenless Zone Zero : Tout savoir sur la version 1.1 (Jane, Qingyi, évènements…)

La sécurité publique à l’honneur

Zenless Zone Zero est pour l’instant un autre gros succès de Hoyoverse, avec un lancement plus que réussi pour cet Action RPG en Free to Play. Avec un titre qui se concentre presque exclusivement sur les combats, il faut dire que les joueurs les plus acharnés ont sans doute déjà fait le tour de ce qu’il propose, du moins en ce qui concerne la quête principale. La version 1.1 est donc attendue avec impatience, et celle-ci mettra à l’honneur la sécurité publique de la Nouvelle-Eridu (ou SPNE).

Cette entité nous a été récemment introduite avec les dernières aventures de l’histoire principale et l’arrivée de la bannière de Zhu Yuan. Dans la version 1.1, la sécurité publique est confrontée à un nouveau défi : les Lions des Montagnes, une organisation criminelle qui échappe régulièrement aux forces de l’ordre grâce à une jeune femme énigmatique du nom de Jane Doe.

Les bannières à venir

Zenless Zone Zero manque encore de personnages pour accomplir les défis les plus corsés. Heureusement, la version 1.1 nous apportera son lot de nouveaux combattants à invoquer : deux de rang S et un de rang A. D’abord, il sera possible d’obtenir Qingyi sur la prochaine bannière du jeu. L’acolyte de Zhu Yuan est une combattante électrique et de confusion de rang S. Elle est capable d’accumuler rapidement de la confusion afin d’étourdir les ennemis. Lorsque l’attaque de Qingyi inflige des dégâts électriques, la Tension de Connexion éclair s’accumule, déclenchant un coup puissant lorsque la Tension atteint un certain niveau. Évidemment, elle sera un atout de choix dans les compositions d’équipe comprenant Zhu Yuan.

Ensuite, nous aurons Jane Doe, qui sera également un boss à combattre dans le mode histoire. Il s’agit d’un personnage physique et anomalie de rang S. En combat, Jane peut entrer dans un état de Passion en accumulant des Bouffées de Passion, effectuer plusieurs attaques rapides et fatales, tout en appliquant rapidement l’anomalie d’attribut à ses ennemis.

Enfin, nous avons Seth, un membre de la SPNE de rang A. Il s’agit d’un support de type électrique qui possède un bouclier qui peut également se transformer en une grande épée. Pour accompagner cette équipe SPNE toute tracée, un nouveau Bangbou de rang S sera également introduit dans la bannière des lapins mécaniques : Officier Cui.

Le nouveau mode de jeu et les nouveaux évènements de la version 1.1

La version 1.1 enrichira également les activités annexes, comme le Néantre Zéro, avec un nouveau mode de jeu : Moisson Infernale. Après avoir terminé les niveaux des Jardins en friche et les commissions correspondantes, les proxys pourront affronter Ninive directement et autant de fois qu’ils le souhaitent (sans passer par la phase avec les télévisions) dans un combat à durée limitée, et obtenir différentes récompenses.

Parmi les événements temporaires, nous aurons « La Semaine d’Or du Camélia », où il s’agira de remplir des commissions pour obtenir des récompenses. De plus, nous aurons l’événement « Service client exceptionnel » qui vous fera notamment réparer des magnétoscopes à travers un nouveau mini-jeu. Enfin, nous aurons l’événement « Exercice tactique immersif », qui vous fera remplir plusieurs missions simples pour le SPNE.

Quand sortira la version 1.1 de Zenless Zone Zero

La version 1.1 de Zenless Zone Zero sera disponible le 14 août prochain.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.