The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ne devrait pas avoir de DLC selon Eiji Aonuma

S’il y a des idées, ce sera pour un futur jeu

Puisque Breath of the Wild a eu droit à un Pass d’extension, on pouvait légitimement s’attendre à ce qu’il en soit de même pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sauf qu’une interview d’Eiji Aonuma publiée dans le magazine Famitsu vient un peu doucher les attentes des fans à ce sujet. Lorsqu’il est question du prochain projet d’Aonuma, ce dernier semble répondre qu’aucun DLC n’est prévu pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, notamment pour conserver des idées pour le prochain épisode :

« Il n’est pas prévu de publier du contenu supplémentaire cette fois-ci, mais c’est parce que j’ai l’impression d’avoir fait tout ce que je pouvais pour créer des jeux dans ce monde en particulier. En premier lieu, la raison pour laquelle nous avons choisi cette fois-ci de produire une suite au jeu précédent est que nous pensions qu’il serait intéressant de découvrir un nouveau type d’interactivité dans ce royaume d’Hyrule. A l’avenir, si une nouvelle idée de ce type nait à nouveau, il se peut que l’on revienne dans le même monde. Qu’il s’agisse d’une suite ou d’un nouveau jeu, je pense que ce sera une toute nouvelle façon de jouer, donc je serais heureux si vous pouviez l’attendre avec impatience. »

Notez qu’il s’agit là d’une traduction qui n’est pas encore officielle et qu’il est possible que certains éléments de langage soient mal interprétés, mais en l’état, c’est ce que l’on peut tirer de cette interview.

Pas de DLC donc, mais la possibilité d’une autre suite n’est pas totalement fermée. On comprend néanmoins que ce n’est pas dans les plans actuels. Le futur de la licence reste donc encore indécis mais vous pouvez peut-être arrêter d’attendre l’annonce d’une extension pour le jeu lors des prochains Nintendo Direct.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.