Accueil » Actualités » Xbox Game Pass : Un peu de 007, de JoJo, de Darkest Dungeon et d’autres jeux pour les prochains jours

Le début de l’année pour le Xbox Game Pass pouvait être considéré comme étant plutôt timide malgré les arrivées de deux jeux Persona et de Monster Hunter Rise, mais c’est parce que Microsoft cachait bien son jeu. Le constructeur a préféré attendre la tenue de son Xbox and Bethesda Softworks Developer_Direct pour nous faire quelques surprises, à commencer par des annonces autour de son abonnement et des prochains jeux qui vont l’intégrer.

Les jeux de fin janvier/début février

Dans cette salve de nouveaux jeux, on retiendra Hi-Fi Rush, dévoilé hier et rendu disponible dans la foulée à la surprise générale. Le titre est d’ores et déjà accessible pour tous les abonnés, mais ce ne sera pas le seul jeu à débarquer dans le catalogue pour ces prochains jours.

Voici le reste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass pour les prochaines semaines :

GoldenEye 007 (Cloud & Console) – 27 janvier

Roboquest (Aperçu) (Console) – 30 janvier

Age of Empires II: Definitive Edition (Cloud & Console) – 31 janvier

Inkulinati (Game Preview) (Cloud, Console & PC) – 31 janvier

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R (Cloud, Console & PC) – 31 janvier

Darkest Dungeon (Cloud, Console & PC) – 2 février

Grid Legends (Cloud) EA Play – 2 février

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Cloud, Console & PC) – 7 février

Naturellement, des titres vont aussi quitter le catalogue dès le 31 janvier, à savoir :