PlayStation Now : Le service ajoute SoulCalibur VI, Naruto Ultimate Ninja Storm 4 et Blasphemous

On a beau avoir les yeux rivés sur le nouveau PlayStation Plus, le PlayStation Now tel qu’on le connaît existe toujours, et continue d’avoir droit à des nouveautés comme avant. C’est donc pour cela que l’on découvre aujourd’hui une nouvelle salve de jeux pour le PS Now, avec trois nouveaux titres qui intègrent le catalogue dès demain, le 3 mai.

Les jeux du mois de mai 2022 pour le PS Now

Ce mois de mai sera donc visiblement sous le signe de la baston pour le PlayStation Now. On commence avec le célèbre Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, développé par CyberConnect 2, et qui suit l’aventure « finale » de notre ninja préféré, avec un roster dément et une mise en scène des combats toujours très travaillée.

Et si vous préférez les grands ténors du jeu de combat, vous pourrez vous tourner vers SoulCalibur VI, un opus très apprécié qui fait la part belle à quelques guests de choix, comme 2B de NieR Automata ou encore Geralt de Riv de la licence The Witcher.

Dernier jeu du programme et non des moindres, l’impitoyable Blasphemous, qui n’a cessé de s’améliorer au fil des mises à jour. C’est le moment idéal pour découvrir ce jeu d’action et d’aventure exigeant en pixel-art, sachant que sa suite est programmée pour 2023.