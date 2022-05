Xbox Game Pass : Jurassic World Evolution 2, Sniper Elite 5 et d’autres arrivent prochainement

Tous les regards sont peut-être actuellement tournés vers la présentation du nouveau PlayStation Plus, mais la communauté Xbox attendait surtout de savoir quels jeux seraient intégrés à la nouvelle salve d’ajouts du Xbox Game Pass. Les prochains titres qui vont rejoindre l’abonnement de Microsoft viennent justement d’être dévoilés, et comme d’habitude, il y aura de quoi faire.

Les jeux de fin mai 2022 du Xbox Game Pass

La fin du mois de mai sera chargée pour les abonnés au service, puisque dès aujourd’hui, ils peuvent déjà mettre la main sur le récent Jurassic World Evolution 2, et ainsi créer le parc de leurs rêves, tout en essayant d’empêcher les scénarios catastrophes comme dans les film.

Sniper Elite 5 débarquera également sur l’abonnement dès sa sortie le 26 mai, tandis que Farming Simulator 22 devrait aussi attirer les foules.

Voici la liste complète des ajouts à venir sur le Xbox Game Pass :

Her Story (PC) – Aujourd’hui

Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console & PC) – Aujourd’hui

Little Witch in the Woods (Aperçu) (Console & PC) – Aujourd’hui

Skate (Cloud) – Aujourd’hui

Umurangi Generation – Édition Spéciale (Cloud, Console & PC) – Aujourd’hui

Farming Simulator 22 (Cloud, Console & PC) – 19 mai

Vampire Survivors (PC) – 19 mai

Floppy Knights (Cloud, Console & PC) – 24 mai

Hardspace: Shipbreaker (PC) – 24 mai

Sniper Elite 5 (Console & PC) – 26 mai

Cricket 22 (PC) – 27 mai

Pac-Man Museum+ (Cloud, Console & PC) – 27 mai

En revanche, dès le 31 mai, les titres suivants quitteront le Xbox Game Pass :