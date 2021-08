Xbox Cloud Gaming arrive sur Xbox One et Series fin 2021

Le service de jeu en streaming Xbox Cloud Gaming a fait une apparition lors de la présentation spéciale gamescom de Microsoft pour évoquer son arrivée sur consoles.

Jouer à la Xbox sur Xbox

Les consoles Xbox se mettront au Cloud en fin d’année. Pas besoin de prendre un abonnement supplémentaire puisque cela fait juste partie de l’accès Xbox Cloud Gaming déjà disponible via le Game Pass Ultimate. Au niveau de la qualité visuelle, il faudra se « contenter » du 1080p – 60 FPS.

Cela permettra de jouer aux jeux des consoles Xbox sur Xbox, ce qui peut paraître redondant mais Microsoft donne des exemples concrets pertinents. Forcément en premier vient l’économie de l’espace sur sa console.

Et si votre disque est plein, pas de problème, vous pouvez tester un jeu pour savoir si vous devez faire de la place pour le télécharger ou non. Pareil pour les sessions multijoueurs avec la possibilité de rejoindre instantanément ses amis.

Passez à la new-gen grâce au Xbox Cloud Gaming

Mais comme annoncé, l’un des atouts du streaming est la possibilité de pouvoir jouer aux jeux de cette nouvelle génération sur la précédente. Concrètement, cela veut dire que même si un jeu sort uniquement sur Xbox Series, il sera possible d’y jouer sur One via le Cloud.

Enfin pas n’importe quel jeu bien entendu puisqu’il faut qu’il soit inclus dans le catalogue Xbox Cloud Gaming. Il y en a pour l’instant plus d’une centaine dont au moins Microsoft Flight Simulator ou The Medium pour ce qui concerne le cross-gen.

Le Xbox Cloud Gaming arrivera donc sur Xbox One et Xbox Series en fin d’année.