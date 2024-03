Wyrdsong : Le studio derrière le RPG par d’anciens de BioWare et Bethesda aurait déjà licencié la majorité de son équipe

Le premier jeu du studio déjà en péril

Something Wicked était à peine mis sur le pied que le studio avait déjà annoncé travailler sur Wyrdsong, un RPG dévoilé à la Gamescom 2022 qui devait être créé via l’Unreal Engine 5 et qui devait se dérouler dans le Portugal du Moyen-Âge, du moins une version plus cauchemardesque. Avec des anciens de Bethesda et de BioWare à la tête de cette équipe, il y avait de quoi être curieux à propos de ce projet.

Mais verra-t-il le jour ? Rien n’est moins sûr depuis que Game Developer a remarqué qu’Eric Webb, animateur au sein du studio, a déclaré sur LinkedIn que la majorité de l’équipe de Something Wicked avait été licenciée. D’autres renvois ont été confirmés avec la scénariste Jessica Sliwinski ou encore le programmeur Andrew Woloszyn.

Lorsque Wyrdsong a été annoncé, l’équipe comptait seulement une douzaine d’employés. On ne sait pas combien de personnes ont été recrutées entre temps, mais pour développer un AAA, il en fallait forcément beaucoup. Difficile de savoir ce qu’il en est aujourd’hui du projet, mais le studio semble malheureusement être mal en point.