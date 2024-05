Quels sont les personnages 5 étoiles proposés ?

Voici la liste des personnages 5 étoiles proposés dans la bannière d’invocations. On vous liste les 5 personnages ainsi que leur utilité en jeu.

Jianxin

Type : Aero

: Aero Arme : Gantelets

: Gantelets Rôle : Sub-DPS/Support

Jianxin est un personnage assez unique dans la mesure où elle peut créer un bouclier autour de vous tout en attaquant les ennemis dans le même temps. Par conséquent, elle peut jouer le rôle de Support dans votre équipe, même si ce bouclier met longtemps à se former.

Calcharo

Type : Electro

: Electro Arme : Epée

: Epée Rôle : Main DPS

Clacharo est un personnage plutôt direct et agréable à jouer, étant donné qu’il va taper très fort. Il est surtout employé en tant que DPS principal, qui pourra faire beaucoup de dégâts à une cible, même s’il est moins à l’aise quand il y a beaucoup d’ennemis.

Verina

Type : Spectro

: Spectro Arme : Amplificateur

: Amplificateur Rôle : Sub-DPS/Support

Verina va jouer un rôle assez important dans votre équipe étant donné qu’elle pourra soigner vos personnages, et mieux que quiconque. Elle apporte également des boosts non-négligeables.

Lingyang

Type : Glacio

: Glacio Arme : Gantelets

: Gantelets Rôle : Main DPS

Autre DPS principal dans cette liste, Lingyang est un personnage assez agréable à jouer même s’il a besoin de beaucoup rester sur le terrain, à cause de sa « transformation » dans lequel il fait plus de dégâts.

Encore

Type : Fusion

: Fusion Arme : Amplificateur

: Amplificateur Rôle : Main DPS

Encore porte bien son nom, puisqu’il s’agit encore d’un DPS principal, dont le rôle sera d’effectuer beaucoup de dégâts. Une assez bonne option si vous aimez son style et que vous avez besoin d’un personnage Fusion.

Quel personnage 5 étoiles invoquer en premier ?

Avec toutes ces informations en tête, certains personnages apparaissent bien plus utiles que d’autres. Si l’on ne devait retenir que deux personnages, il s’agirait sans surprise de Calcharo et Verina.

Pour faire votre choix entre les deux, la réponse est simple : si vous avez souhaité un personnage DPS qui tape fort et que vous ne possédez pas Jiyan, Calcharo est une bonne option. Si vous souhaitez plutôt vous assurer d’avoir le meilleur personnage de soutien du jeu, qui va vous aider à survivre et rendre l’expérience un peu plus simple, Verina est un pari plus sûr. Cela ne tient qu’à nous, mais Verina est, à notre sens, le meilleur choix, étant donné que d’autres DPS sont simples à trouver. Même si certes, ils seront moins forts que Calcharo (c’est pourquoi il n’est pas un mauvais choix non plus).

Mais naturellement, on vous conseillera surtout d’opter pour le personnage qui vous plait le plus, histoire de ne pas le regretter. Certains de ces personnages pourraient même devenir plus utiles d’ici quelques mises à jour, donc choisissez en fonction de vos envies.

Pour plus d’informations sur Wuthering Waves, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.