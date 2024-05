Comment avoir accès aux invocations de personnages dans Wuthering Waves ?

Tout d’abord, en débutant votre partie, vous ne pourrez pas immédiatement invoquer de nouveaux personnages (des résonateurs et résonatrices) à vos côtés. Il faudra vous concentrer sur la quête principale du jeu, jusqu’à arriver dans le laboratoire de Mortefi. Après avoir passé un test demandé par Baizhi, vous débloquerez la fonctionnalité « Convier », qui donne accès aux invocations du jeu. Vous serez forcés d’effectuer une première invocation en suivant le tutoriel, et vous débloquerez automatiquement le personnage de Baizhi suite à cela.

Comment fonctionnent les bannières dans Wuthering Waves ?

Ensuite, vous aurez accès à 5 bannières d’invocations. Les bannières Convier marquées d’un « Spécial » sont ce que l’on appelle des bannières temporaires. Elles ne sont actives que durant un temps limité, et mettent en avant trois personnages 4 étoiles (violet) ainsi qu’un personnage 5 étoiles (or), qui n’est disponible nulle part ailleurs. Au lancement, il s’agit de Jiyan. Ce qui veut dire qu’après la fin de sa bannière, Jiyan ne pourra plus être invoqué, et ce jusqu’au retour de sa bannière, ce qui peut prendre des mois.

Vous aurez également une autre bannière spéciale marquée avec un « -20% », qui est la bannière pour les débutants. Ici, effectuer dix invocations ne vous coûtera que 8 Marées lustrées au lieu de 10 en temps normale sur ce que l’on appelle la bannière permanente. Il faut savoir que les bannières limitées (aussi bien d’armes et de personnages) utilisent une monnaie différente des bannières permanentes (Marée radiante).

Viennent ensuite les bannières d’armes, qui ne servent qu’à invoquer de nouveaux équipements pour vos personnages. Si vous débutez et que vous souhaitez ne pas mettre la main au portefeuille tout de suite, on vous déconseille d’invoquer sur ces bannières d’armes.

Comment obtenir un personnage 5 étoiles dans Wuthering Waves ?

Le taux d’obtention d’un personnage 4 étoiles est comme tout gacha, assez limité. Vous devrez recourir à 80 invocations maximum avant d’avant un personnage 5 étoiles garanti.

Ce qui veut dire que le taux minimum d’apparition d’un personnage 5 étoiles et de 0,8%, et son taux moyen à 1,8%. Il est bien plus faible que le taux d’obtention d’une arme ou d’un personnage 5 étoiles, fixé entre 6 et 12%. Vous obtiendrez donc automatiquement un 4 étoiles toutes les 10 invocations.

La bannière temporaire a une spécificité en plus. Le taux d’obtention du personnage 5 étoiles mis en avant est boosté. Lorsque vous obtiendrez un personnage 5 étoiles, il y a 50% de chances pour qu’il s’agisse du personnage mis en avant (Jiyan ici). Si, malheureusement, vous obtenez un personnage 5 étoiles qui n’est pas le personnage limité, le prochain 5 étoiles obtenu sera à 100% certain d’être le personnage limité.

Le taux d’obtention de trois personnages 4 étoiles est également boosté dans les bannières limitées. L’explication est la même pour les bannières d’armes, si ce n’est que pour la bannière limitée des armes, l’arme 5 étoiles obtenue lors d’un tirage sera forcément celle qui est mise en avant.

Qu’est-ce que la pity ?

Alors, non, ce n’est pas un oracle qui devine les choses ici, même si la définition n’est pas si éloignée. La pity est un système propre à tous les gachas, qui détermine vos chances d’obtenir les personnages et les armes lors de vos invocations. Une sorte d’historique si l’on peut dire, qui compte combien de Marrées vous avez dépensé afin de vous octroyer un personnage 4 ou 5 étoiles si vous avez assez accumulé d’invocations. Comme dans Genshin Impact, pour ne citer que lui, la pity est très importante pour estimer ses chances de tomber sur un personnage 5 étoiles, surtout dans les bannières limitées.

Par exemple, si vous avez lancé, disons, 40 invocations depuis votre dernier personnage 5 étoiles dans une bannière limitée, il vous reste environ 40 invocations à lancer pour être certain d’obtenir un autre personnage 5 étoiles. On dira ainsi que votre pity est à 40. Imaginons que le lendemain, la bannière est remplacée par une autre. Dans Wuthering Waves, vous conservez votre pity d’une bannière limitée à une autre, ce qui veut dire que vous ne repartez pas de zéro. Dans notre exemple, votre pity sera toujours de 40 et elle progressera encore lorsque vous lancerez des invocations.

En somme, vous ne perdez jamais votre pity, sauf lorsque vous invoquez un 5 étoiles (elle retombe alors à 0). C’est pourquoi il faut bien y faire attention afin de ne pas tomber sur un personnage 5 étoiles non-désiré et pour mieux calculer vos chances d’obtenir ce que vous souhaitez vraiment. Attention, la pity de la bannière limitée d’invocations de personnages est différente de la pity de la bannière permanente, tout comme celle de la bannière d’armes.

Sur quelle bannière faut-il invoquer dans Wuthering Waves ?

Une fois ce tri effectué dans la bannière, notre premier conseil est d’invoquer uniquement dans la bannière limitée (ici Jiyan, mais ça vaut pour plus tard), du moins si le personnage qui est mis en avant vous plait (si non, vous pouvez économiser pour plus tard).

De préférence, ne dépensez jamais vos Astrites dans la bannière permanente. Pourquoi ? Car vous obtiendrez des Marées lustrées assez facilement en début de jeu, contrairement aux Marées radiantes. De plus, faire progresser votre pity dans la bannière permanente est une perte de temps : les personnages 5 étoiles qui sont ici peuvent également tomber sur la bannière limitée.

Cependant, au début du jeu, vous pourrez invoquer sur la bannière débutant afin d’obtenir un personnage 5 étoiles plus rapidement (il ne vous suffira que de 50 invocations maximum). Après cela, une bannière spéciale va se mettre en place avec un personnage 5 étoiles à choisir parmi 5 choix différents, à savoir :

Jianxin

Clacharo

Verina

Lingyang

Encore

Vous obtiendrez l’un de ces personnages (au choix) au bout de 80 invocations maximum. S’il y a un endroit pour dépenser vos Marées lustrées, c’est ici.

