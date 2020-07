World of Warcraft : Shadowlands lancera sa phase bêta la semaine prochaine

Repoussé début juin en soutien au mouvement Black Lives Matter, le livestream dédié à World of Warcraft : Shadowlands a été diffusé hier soir sur YouTube. Animé par John Hight et Ion Hazzikostas, producteur exécutif et directeur du jeu, l’événement a permis d’en apprendre plus sur ce que réserve l’extension qui se laissera approcher dès la semaine prochaine par l’intermédiaire d’une bêta.

Sortie prévue cet automne avec une édition collector

En plus d’ouvrir plus d’accès aux joueurs et aux joueuses grâce à un système d’invitations ciblées, cet accès anticipé intégrera toutes les fonctionnalités conçues par Blizzard mais qui ont besoin d’être peaufinées avant la sortie du titre. Le niveau de progression maximum a été fixé à 60 et vous découvrirez un premier aperçu du endgame. Ion Hazzikostas a également profité de l’occasion pour présenter un donjon non linéaire inédit, « Theater of Pain ».

Fin juillet, des tests seront consacrés au premier raid du jeu, le Château Nathria, qui vous proposera de combattre pas moins de dix boss. Vous pourrez aussi essayer les donjons en difficulté Mythique+ et le mode PvP. Notez que l’extension approfondira le système de quêtes avec l’ajout des Aventures et que les développeurs réfléchissent à la possibilité d’utiliser son personnage principal présent sur les serveurs officiels de WoW lors de la bêta.

World of Warcraft : Shadowlands sortira cet automne sur PC. Une édition collector est d’ores et déjà disponible en précommande contre la somme de 119,99€. Celle-ci comprend un code pour l’Epic Edition du titre, incluant un abonnement de 30 jours et de nombreux bonus in-game comme une monture Wyrm, une mascotte Wyrmelin, la pierre de foyer « Voyageur éternel », un effet d’arme et un Sésame, ainsi qu’un artbook, la bande originale, un tapis de souris et quatre pin’s.