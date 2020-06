World of Warcraft Shadowlands : L’événement du 9 juin est reporté

Après l’EA Play Live 2020, The Guerilla Collective et la présentation des jeux PlayStation 5, c’est au tour de World of Warcraft Shadowlands de reporter son livestream prévu le 9 juin. Aucune nouvelle date de diffusion n’a été communiquée pour le moment.

Cette annonce a été faite par l’intermédiaire du compte Twitter officiel du MMO de Blizzard de la façon suivante : « Des voix plus importantes que les nôtres doivent être entendues et il est maintenant temps de les écouter. Nous reportons notre présentation de World of Warcraft : Shadowlands prévue le 9 juin et partagerons plus de détails sur l’extension à l’avenir. »

World of Warcraft Shadowlands sortira sur PC à une date encore inconnue.

More important voices than ours need to be heard, and now is the time to listen.

We are postponing our upcoming World of Warcraft: Shadowlands livestream planned for June 9, and will share more details about the expansion in the future.

— World of Warcraft (@Warcraft) June 5, 2020