World of Warcraft va enfin permettra à l’Alliance et à la Horde de jouer ensemble

C’est un petit moment historique pour le MMO World of Warcraft. Depuis sa sortie, le titre a voulu bien distinguer les deux camps de son univers, à savoir l’Alliance d’un côté, et de l’autre la Horde. Ce conflit entre les deux grandes puissances met en place des barrières qui empêchent les joueurs et les joueuses de camps opposés de jouer semble comme ils le voudraient, mais plus pour très longtemps selon Blizzard, qui s’apprête à effecteur un changement majeur pour le jeu.

Mieux vaut tard que jamais

Blizzard nous apprend donc qu’une mise à jour est en cours de développement, et permettra enfin de jouer main dans la main, peu importe notre camp. Cela sera possible avec le patch 9.2.5 du jeu, qui va permettre d’effectuer des donjons, des raids et du PvP avec des amis, qu’ils appartiennent à la Horde ou à l’Alliance, sans distinction.

Pour cela, il faudra inviter les joueurs et joueuses de l’autre clan à rejoindre un groupe, en prenant connaissance au préalable de leur BattleTag, ou tout simplement faire partie d’une communauté cross-faction. En recherchant à créer des groupes, il sera aussi possible d’étendre cette recherche aux membres de la faction opposée, ou de rester cantonner à la faction d’appartenance de notre personnage. Une fois réunis dans un groupe, les personnages pourront avoir droit à toutes les options, que ce soit des échanges, des combats, etc.

Cependant, en vous baladant dans l’autre camp, même à l’intérieur d’un groupe, vous pourrez être considéré comme hostile, et les activités reposant sur le matchmaking resteront comme avant. Mais c’est une bien belle avancée pour le jeu, qui va prôner plus que jamais la réunion.