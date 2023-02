Wo Long: Fallen Dynasty, où le trouver au meilleur prix ?

Nioh 3 ne semble pas être dans les plans immédiats de Koei Tecmo et de Team Ninja, mais son successeur spirituel est déjà à nos portes. Wo Long: Fallen Dynasty sort cette semaine et nous fera revivre la guerre des Trois Royaumes avec un regard inédit et quelques libertés historiques, histoire d’y glisser quelques démons dans cette fresque épique. Le titre a déjà prouvé ses qualités avec plusieurs démos et s’apprête maintenant à envahir les étals. Si ces premiers essais ont suffi à vous convaincre, voici où trouver Wo Long: Fallen Dynasty au meilleur prix.

Où acheter Wo Long: Fallen Dynasty au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Wo Long: Fallen Dynasty est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Notez bien qu’en plus de sortir en version physique, le jeu sera compris dès sa sortie sur le Xbox Game Pass. Wo Long: Fallen Dynasty sortira le 3 mars 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.