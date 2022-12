Wo Long: Fallen Dynasty fait le plein d’action dans un nouveau trailer

Bien qu’il évite de justesse le tunnel de sorties du mois de février, Wo Long: Fallen Dynasty aura fort à faire pour essayer de se démarquer. Cette nouvelle licence marche sur les traces de Nioh et ses premières démos ont réussi à convaincre une partie du public, mais il faut encore que le titre fasse parler de lui en dévoilant plus d’images. Koei Tecmo et Team Ninja ont donc fait la pub de leur prochain jeu chez Xbox (le titre est poussé par le constructeur grâce à sa sortie sur le Game Pass) avec un nouveau trailer rempli d’action.

De terribles boss en perspective

Cette nouvelle bande-annonce nous laisse entrevoir un peu plus de décors différents en mettant aussi bien l’emphase sur les combats dynamiques et brutaux, que sur la partie surnaturelle et son contexte historique. Pour rappel, le jeu nous fera plonger en pleine guerre des Trois Royaumes mais dans une version alternative, imprégnée de dark fantasy.

Wo Long: Fallen Dynasty sortira le 3 mars 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et sera directement compris dans le Xbox Games Pass. Pour plus d’informations sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre interview du producteur Masaaki Yamagiwa réalisée lors de la Gamescom.