Wizards of the Coast prépare un jeu d’action-aventure AAA sur GI Joe

GI Joe est loin d’être une série (dérivée de jouets) très populaire en Europe, mais elle reste très importante aux Etats-Unis. C’est pourquoi il n’est pas étonnant de voir de nouveaux projets fleurir autour de la licence, même si on pourra tout de même hausser un sourcil à l’annonce d’un AAA autour de la série, chapeauté par Wizards of the Coast (Magic, Donjons & Dragons).

Un tour sur l’île Cobra ?

C’est PC Gamer qui a repéré l’information via un listing d’offres d’emploi pour un nouveau studio ouvert par Wizards of the Coast (et donc par extension Hasbro, qui possède GI Joe).

Ce nouveau studio n’est pas encore nommé, même si on sait qu’il se situe dans la région de Raleigh-Durham en Caroline du Nord, mais il est bien précisé qu’il travaille sur un jeu AAA d’action aventure à la troisième personne autour de la licence GI Joe, avec des éléments d’explorations au programme.

Il est alors confirmé que le titre sera disponible sur plusieurs plateformes et devrait utiliser le moteur Unreal Engine. On en sait pas plus pour le moment. Peut-être un jeu basé sur le personnage de Snake Eyes, qui vient tout récemment d’être mis en vedette avec son propre film ?

Pour rappel, la série a récemment eu droit à un autre jeu, moins ambitieux, nommé GI Joe: Operation Blackout.