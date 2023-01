Accueil » Actualités » Wizards of the Coast (Donjons & Dragons) annule 5 jeux en développement

L’année ne commence pas fort pour tout le monde, surtout du côté de chez Hasbro et de Wizards of the Coast. L’entreprise a beau exceller dans le monde du jouet et des jeux de plateau ou de cartes, elle ne parvient pas réellement à s’imposer dans l’industrie du jeu vidéo, comme en témoigne le récent Dungeons & Dragons: Dark Alliance qui n’a pas fonctionné du tout auprès du grand public. Cet échec fait sans doute partie des raisons pour lesquelles l’entreprise annonce aujourd’hui réduire ses ambitions du côté du jeu vidéo.

Echec critique pour cinq projets

Bloomberg révèle que pas moins de cinq projets de jeux en développement viennent d’être annulés au sein de Wizards of the Coast, avec un peu moins d’une quinzaine de personnes de l’entreprise qui vont être licenciées suite à cette décision. Cette dernière affecte aussi les studios partenaires comme Hidden Path Entertainment ou Otherside Entertainment qui travaillaient sur des jeux en collaboration avec Wizards of the Coast.

C’est une restructuration qui est la cause de ces changements de plans, avec Wizards of the Coast qui souhaite toujours s’investir dans le gaming, mais en se focalisant sur des jeux bien particuliers, associés à des licences qui fonctionnent :

« Nous avons apporté quelques modifications à notre catalogue sur le long terme pour nous concentrer sur les jeux qui sont stratégiquement alignés sur le développement de nos marques existantes, et ceux qui s’avèrent être prometteurs pour élargir notre public. »

Une triste nouvelle pour les personnes impactées par ce changement de stratégie. On ne sait pas si le projet de jeu Donjons & Dragons développé par Invoke Studios sur l’Unreal Engine 5 fait partie des sacrifiés ou non.