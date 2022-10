Witchfire devient un open-world, mais est repoussé à 2023

Witchfire commence peu à peu à devenir une vraie arlésienne, même si son retour lors du Summer Game Fest nous a laissé l’espoir que le jeu trouve enfin son chemin vers sa sortie. On l’attendait ainsi pour cette fin d’année, avec un accès anticipé qui devrait nous permettre de découvrir rapidement le jeu. Il faut maintenant faire une croix sur cette option, puisque l’accès anticipé est repoussé à 2023. Mais derrière cette mauvaise nouvelle, il s’en cache une plus réjouissante.

La structure du jeu change complétement

Oui, Witchfire est repoussé à 2023, mais pour une raison bien précise. Au départ, le FPS était pensé avec une construction en arène, mais les ambitions du studio The Astronauts ont changé. Dorénavant, Witchfire sera un jeu en open-world, ce qui modifie forcément le planning de l’équipe.

Le cofondateur du studio, Adrian Chmielarz, s’exprime sur cette nouvelle orientation :

« Cela rend le jeu meilleur. C’est un peu difficile pour moi d’imaginer que le joueur n’avait pas cette liberté auparavant. Bien sûr, vous pouvez toujours être piégé par la sorcière à tel ou tel endroit, et certaines portes seront fermées jusqu’à ce que vous trouviez une clé, et il pourrait être trop dangereux d’entrer dans des zones plus proches du boss avant d’être prêt, mais le monde est grand ouvert pour que vous puissiez explorer dans presque n’importe quel ordre, et vous pouvez à la fois avancer et reculer à votre guise. »

On ne jouera pas à Witchfire en 2022, mais le studio nous promet tout de même de nous donner dès nouvelles dès ce mois d’octobre, d’ici une semaine ou deux.