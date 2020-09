Witch It : la date de sortie sur Steam a été dévoilée

Disponible en accès anticipé depuis sa sortie en mai 2017, Witch It, le Hide and Seek de Daedalic Entertainment et Barrel Roll Games quittera son mode early access sur Steam le 22 octobre prochain avec une mise à jour plutôt conséquente qui devrait ravir les joueurs.

La chasse est ouverte

Witch It est un jeu de cache-cache dans lequel s’affrontent chasseurs et sorcières. C’est à travers cinq modes de jeu et pas moins de quinze cartes officielles où l’une des incalculables créations de la communauté que vous aurez l’opportunité de vous cacher ou de partir en chasse. Afin de survivre, les sorcières peuvent prendre l’apparence de n’importe quel élément de leur environnement pour berner l’ennemi. Il est possible de changer d’accessoires à volonté mais aussi de lancer des sorts pour semer le doute parmi les poursuivants.

Si vous avez plus l’âme d’un chasseur, votre mission sera de traquer les sorcières menaçant votre village. Il sera possible de faire appel au poulet traqueur pour débusquer ces dernières, ou d’employer la manière forte pour leur occasionner des dégâts plus conséquents. Bon nombre d’options de personnalisation vous seront proposées afin de créer un protagoniste à votre image.

Concernant la mise à jour disponible lors de la sortie, elle apportera deux nouvelles cartes de forêts enchantées, de nombreux objets décoratifs pour chasseurs et sorcières, ainsi qu’une série de nouveaux défis.

Qui plus est, les deux classes recevront une nouvelle aptitude unique qui leur offrira de nouvelles possibilités. Certaines corrections de bugs et améliorations viendront étoffer le jeu, comme de nouveaux effets visuels, ou encore de la musique d’ambiance.

Si vous souhaitez rejoindre les 750.000 joueurs qui ont déjà été séduits par le concept du jeu, vous pouvez acquérir le jeu qui est actuellement en promotion sur Steam pour la modique somme de 9,89€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 10 septembre inclus. Une offre à ne pas rater sachant que le prix de Witch It augmentera pour le lancement de sa version 1.0. Rendez vous le 22 octobre prochain pour vous lancer dans cette partie de cache-cache virtuelle…