Windows 11 sera finalement lancé le 5 octobre prochain

Dévoilé en juin dernier, Windows 11 promettait un virage assez important pour les utilisateurs, avec une nouvelle interface et des changements qui étaient attendus. Aucune date de sortie n’avait été communiquée pour autant à l’époque, mais cela vient de changer, puisque l’on sait désormais que Windows 11 sera disponible dès le 5 octobre.

Le début d’une nouvelle ère pour Windows

Ainsi, si votre appareil possédant Windows 10 est détecté comme étant compatible Windows 11, vous recevrez la proposition de mise à jour (gratuite) avant mi-2022 selon Microsoft. Ce déploiement va prendre du temps selon les appareils concernés, dont la compatibilité est jugée par une intelligence artificielle qui va examiner l’âge de l’appareil et d’autres facteurs pour s’assurer que l’update soit vraiment en adéquation avec le matériel. Il faudra aller sur Windows Update qui vous indiquera ensuite si votre appareil est compatible.

Pour rappel, Windows 11 devrait être plus orienté que jamais vers le gaming, avec le DirectX12 Ultimate, l’Auto-HDR et l’imbrication plus facile de l’application Xbox pour mieux profiter du Xbox Game Pass PC. Windows 10 va continuer à recevoir des mises à jour, avec une grosse update qui arrivera avant la fin de l’année, et Microsoft indique que cette version sera supportée jusqu’au 14 octobre 2025.