Windows 11 est officiellement dévoilé, toutes les infos (applications Android, mise à jour gratuite…)

La surprise avait été un peu éventée en début de mois, mais Microsoft avait encore beaucoup de choses à nous révéler sur Windows 11. Une présentation en ligne a donc eu lieu aujourd’hui à 17 heures, qui nous a présenté le nouvel OS, et ce dernier à de nombreuses nouveautés qui devraient faire parler. On vous résume tout ici.

Toutes les nouveautés de Windows 11

Tout d’abord, le changement le plus évident est la nouvelle interface proposée par ce Windows 11, qui devrait changer les habitudes des possesseurs de PC. On a donc droit à une simplification de l’interface utilisateur, qui se traduit par l’ajout d’un nouveau menu Démarrer, qui sera cette fois-ci centré au milieu de la barre de tâche. De plus, on apprend qu’un mode Nuit sera bien intégré. Sur tablette, le support haptique sera intégré et le tactile sera plus libre.

L’influence des concurrents est ici évidente, et le tout permettra une navigation plus claire dans les applications. Ces dernières seront mieux rangées, tout comme les widgets en plus de pouvoir les retrouver plus facilement. On remarquera la présence directe de Microsoft Teams dans la barre des tâches, ce qui était évident suite au succès de l’application durant le confinement. On note la refonte complète du store, qui vient surtout montrer l’une des features majeures de ce nouvel OS : le support des app Android. Il sera donc maintenant possible d’utiliser des applications comme TikTok ou autre directement sur votre PC via l’application Android.

On nous promet également de bien meilleures performances avec Windows 11, notamment grâce à des mises à jour moins massives, d’environ 40%. Forcément, la question des jeux a vite été mise en avant et Windows 11 incorporera l’auto-HDR, si vous avez un écran adapté évidemment. Microsoft nous promet d’ailleurs que l’application Xbox Game Pass sera améliorée et directement comprise dans Windows 11, avec le xCloud présent à l’intérieur. Si vous possédez les derniers pilots NVMe, vous pourrez aussi profiter de temps de chargement très réduits grâce au DirectStorage.

La meilleur nouvelle dans tout cela, c’est que Windows 11 sera gratuit pour tous les utilisateurs Windows 10 souhaitant faire la mise à jour. Si vous possédez un PC 64-bit, avec au moins 64 Go de stockage et 4Go de RAM, vous serez éligibles pour cette mise à jour.