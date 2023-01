Wild Hearts dévoile la férocité du monstre Tempête-Dorée en vidéo

Wild Hearts, le Monster Hunter-like de Koei Tecmo, présente aujourd’hui un nouveau monstre aux dents longues et particulièrement féroce. L’occasion pour nous d’avoir du gameplay en vidéo avec ce gros félin en vedette.

L’heure de la « chat-sse »

Dans Wild Hearts, il sera possible de chasser de nombreux monstres appelés Kemono. Ces derniers sont plus ou moins des animaux corrompus par la nature qu’il vous faudra vaincre pour restaurer l’ordre. Aujourd’hui, EA et Koei Tecmo nous présentent Tempête-Dorée, un gros matou qui veut en découdre. Il est décrit comme un kemono exploitant la puissance implacable du vent, cela fait de lui un adversaire ultra-rapide qui ne doit pas être pris à la légère.

On peut donc observer un groupe de chasseur coopérer pour faire tomber le monstre notamment grâce à la mécanique phare du jeu, les karakuri. Ce sont des constructions en bois que l’on peut réaliser à tout moment pour obtenir différents avantages. Le titre a l’air en tout cas prometteur si l’on en croit notre preview sorti il y a quelque temps et peut devenir une bonne alternative à la licence de Capcom. Précisions aussi que le gameplay est issu de la version PS5 ce qui laisse présager du bon graphiquement pour ce jeu exclusif aux dernières consoles et au PC.

Wild Hearts est prévu pour le 17 février prochain sur PC (Steam, Epic Games Store et Origin), PlayStation 5 et Xbox Series.