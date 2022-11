Wild Hearts nous présence la puissance des Karakuri dans une nouvelle vidéo

Nos premières impressions sur Wild Hearts nous laissaient penser que le titre d’Electronic Arts et de Koei Tecmo avait une jolie carte à jouer, en s’imposant comme un concurrent sérieux à la série des Monster Hunter. L’éditeur profite de cet engouement autour de son prochain jeu pour fixer des rendez-vous avec le public afin que ce dernier en apprenne plus sur le titre via des nouvelles vidéos, nommées Monogatari. Nos yeux étaient donc fixés sur la présentation promise pour aujourd’hui, qui avait pour but de nous montrer une nouvelle bande-annonce centrée sur les Karakuri.

Un système multifonction dans votre poche

Cette vidéo s’attarde donc sur le système de Karakuri, qui permet de rapidement mettre en place des pièges et des structures pour vous aider durant vos sessions de chasse. Vous pourrez ainsi préparer le terrain en posant des pièges avant de partir à la castagne avec de gros monstres. Ils pourront aussi vous guider à travers ce monde en les installant en tant que balises.

Ces outils seront très importants contre les menaces les plus difficiles du jeu, puisqu’elles offriront des dégâts supplémentaires, tout en améliorant considérablement votre mobilité. Ce système sera évidemment renforcé par l’aspect coopératif du jeu, avec des combinaisons à effectuer avec vos alliés.

Wild Hearts sortira sur PC (Steam, Epic Games Store et Origin), PlayStation 5 et Xbox Series.