Warner Bros. vend Playdemic Mobile Games à EA, mais prévient que d’autres studios ne seront pas vendus

Cela fait pas mal de temps que Warner Bros Games est dans une situation compliquée, et le tout s’est accéléré suite à la fusion entre WarnerMedia et Discovery il y a quelques semaines. Le sort des studios était donc en question, et l’un d’eux s’apprête justement à quitter le groupe AT&T pour rejoindre Electronic Arts.

On reste en famille

AT&T indique en effet que Playdemic Mobile Games a été vendu à EA pour 1.4 milliars de dollars, ce qui est légèrement plus que la somme qui avait été nécessaire pour que l’éditeur rachète Codemasters. Si Playdemic vaut aussi cher, c’est parce qu’ils sont derrière le jeu mobile à succès Golf Clash. Et si AT&T a choisi de s’en séparer, c’est parce que contrairement à d’autres studios, Playdemic Mobile Games ne travaillait pas sur des licences qui appartenait au grand groupe.

C’est d’ailleurs la raison qui est directement rendue publique concernant cette vente, et qui permet d’indiquer que les autres studios ne sont pas à vendre (pour l’instant), étant donné qu’ils œuvrent sur des séries appartenant notamment à Warner, comme Batman ou Harry Potter :

« Le reste du portfolio Warner Bros. Games est inclus dans la transaction fraichement annoncée de WarnerMedia-Discovery, et va faire partie de la combinaison de médias et de divertissement de l’entreprise après les démarches de cette transaction. »

Les studios comme Rocksteady ou NetherRealm ne devraient donc pas bouger, mais ils devront visiblement se cantonner aux licences du groupe.