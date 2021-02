Warner Bros a déposé un brevet concernant le système Nemesis de L’Ombre du Mordor

Le jeu L’Ombre du Mordor avait introduit avec brio le système Nemesis, qui proposait lutter contre une armée en visant des lieutenants et en s’attaquant à des cibles spécifiques pour désorganiser les rangs adverses. Un système qui était ainsi au coeur du jeu, et qui s’est retrouvé dans L’Ombre de la Guerre par la suite. Face à l’engouement autour de ce système, Warner Bros a essayé depuis 2016 de déposer un brevet autour afin de se l’approprier, sans résultats, jusqu’à ces derniers jours.

This is really gross, especially for a franchise that built its brilliant nemesis system on top of a whole heap of mechanics replicated from other games. As all games do. Because that's how culture and creativity works. Be a better neighbor, WB. https://t.co/4AvMe7GQWk

