Aperçu Wanted: Dead – Le jeu d’action vivace des anciens de Ninja Gaiden nous a donné la pêche

Wanted: Dead a commencé à attirer peu à peu l’œil de certains joueurs avec ses différents trailers, diffusés de manière ponctuelle tout au long de cette année, jusqu’à cette Gamescom 2022. Et ceci n’est pas anodin, dans la mesure où le titre est développé par le studio Soleil, composé notamment de vétérans ayant bossé auparavant sur d’assez grosses licences comme Dead or Alive ou encore mieux, Ninja Gaiden. Rien qu’à entendre cette licence, on peut s’attendre à un titre relativement challengeant, et c’est justement ce qu’essaie de faire Wanted: Dead. Après y avoir joué une trentaine de minutes, le soft s’annonce pour le moins, aussi tranchant que surprenant.

Conditions de l’aperçu : Nous avons joué à Wanted: Dead durant une bonne demi-heure. Cela nous a donné le temps de tester le tutoriel ainsi qu’un niveau du soft. Nous avons pu par la suite tester quelques mini-jeux amusants, dont le karaoké.

Ca va trancher et tirer, chérie

Une fois installé manette en main, nous avons pu dans un premier temps jouer le tutoriel du jeu. Ce dernier consistait très clairement à nous familiariser avec les touches du soft, et le tout paraissait fortement intuitif. Trancher les ennemis avec notre katana via une touche qui pouvait aussi nous faire dégainer un flingue pour stopper l’attaque d’un ennemi, parader, puis également utiliser nos armes à feu voire slider, voilà ce qu’il était possible de faire dans Wanted: Dead en premier lieu. Cela dit, le gameplay nous a paru plus profond que cela, le soft proposant évidemment un système d’arbres à compétences. En tuant des paquets d’adversaires coriaces, vous gagnez des crédits à dépenser dans les nombreuses compétences disponibles.

Qu’on se le dise, l’arbre à compétences était bougrement classique, mais assez efficace dans la pratique, ce dernier donnant la possibilité de débloquer de nouvelles compétences et diverses exécutions assez sanglantes, tout en donnant la faculté aux joueurs de choisir son propre style de jeu. D’ailleurs, notez qu’il y en aura plus de 80 exécutions en tout, ce qui donnera un éventail relativement large de finish moves à réaliser sur nos ennemis. Une fois le tutoriel fini, nous étions donc prêt à parcourir le seul niveau disponible dans la démo, situé dans des bureaux déjà bien entamés, et bourré d’ennemis à foison.

Incontestablement, le mélange entre combat au corps à corps, à l’arme blanche et à l’arme à feu fonctionne bien, avec un aspect assez dynamique sur les coups portés aux ennemis. Les finish moves ne sont pas en reste car ils sont sanglants voire extrêmement tranchants, ces derniers pouvant littéralement décapiter les ennemis. En vérité, Wanted: Dead sera un jeu d’action très vivace, violent, viscéral et surtout très brutal tout en étant jouissif, comme l’était Ninja Gaiden. Les combos s’enchainaient en tout cas de manière pratiquement naturels, et avec des enchainements dévastateurs. En tout cas, le tout semblait assez bien calibré, et avec des attaques spéciales et au corps à corps qui faisaient de l’effet.

Sachez qu’il était aussi possible de ramasser les autres pétoires des ennemis, afin de les ajuster tranquillement. Un système de couverture est aussi présent dans le soft, et mettra notre lieutenant Hannah Stone à couvert automatiquement, bien que nous n’ayons pas eu la sensation que ce système de couverture soit super précis. Un point à améliorer en somme, tout comme les diverses animations qui manquaient encore de finitions, car le résultat avait parfois le don de nous faire tiquer.

Cela dit, le titre n’en restait pas moins bien jouable, et Wanted: Dead proposera bien évidemment du challenge comme les trois Ninja Gaiden sorti jadis – même si Ninja Gaiden 3 reste un exception car fortement décrié à sa sortie. Effectivement, le soft sera bien entendu tarabiscoté à certains passages, mais notez qu’un système de checkpoints sera de la partie dans chaque niveau, qui en totalisera sept en sus de quatre boss à affronter. Notre protagoniste pourra également se soigner via de petites injections, et ainsi aborder les combats un peu plus sereinement. Nous avons joué au passage au titre en mode normal, mais sachez qu’il y aura néanmoins plus de quatre niveaux de difficulté, histoire de satisfaire assurément les hardcore gamers, ou voulant une expérience similaire à la Ninja Gaiden.

Un dernier mot sur le level-design en revanche, qui nous a laissés un poil dubitatif. Si la progression sera forcément linéaire dans chaque niveau – ceux-ci se termineraient en 1h chacun selon les dires des développeurs -, le niveau testé ne nous a pas nécessairement convaincus au niveau de la structure du niveau, assez basique et sans réellement d’inspiration sur la progression comme sur la mise en scène. C’est une désagréable impression certes, et on espère ceci dit que les autres niveaux seront bien mieux travaillés que ça. Néanmoins, dans l’esthétique, nous avons pu y retrouver des inspirations à la Wet, un titre sorti jadis sur PS3 et Xbox 360 qui n’était pas une réussite certes, mais qui avait un habillage attrayant. Et pour le coup, ce sera un plus non négligeable pour Wanted: Dead.

Wanted: Dead se la joue aussi Yakuza

La production de Soleil, ce ne sera pas essentiellement de l’action, mais aussi des mini-jeux. Un peu à la manière d’un Yakuza, vous en aurez huit au total. Les bougres seront accessibles directement via le menu principal du jeu, ou bien via un système de QG, qu’il ne nous était pas possible de voir. Le seul mini-jeu que nous avons testé était le karaoké, où il fallait appuyer au bon moment sur les bonnes touches. Une seule musique sera hélas disponible sur ce mini-jeu, et qui ne sera autre que NENA 99 Luftballons, que l’on ne présente plus. Dommage, nous en aurions voulu un peu plus dans le jeu final, mais il nous tarde cependant de voir la teneur des autres mini-jeux.

L’autre interrogation concernant Wanted: Dead proviendra de sa narration. Nous savons juste que le titre se passera sur une semaine dans la peau de Hannah Stone, lieutenant d’une police d’élite de Hong Kong nommé le Zombie Unit. Notre escouade aura pour mission de lever le voile sur un mystérieux complot d’une entreprise, dans un background cyberpunk. Il nous tarde d’en savoir plus à sa sortie le 14 février prochain mais en tout cas, le titre devrait nous proposer clairement de l’action totalement déjantée à souhait.

L’ultime point à voir, c’est la réalisation technique. Pas non plus une claque graphique de ce que nous avons pu voir à première vue, Wanted: Dead sera techniquement correct, sans non plus nous faire sauter au plafond. En tout cas, ce ne sera certainement pas son point fort, mais artistiquement comme graphiquement, cela tenait néanmoins la route, avec tout de même quelques effets pas si vilains.