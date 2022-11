Wanted: Dead : Le titre de Soleil et 110 Industries s’offre 30 minutes de gameplay bourrées d’action

Un peu plus de deux mois après avoir officialisé le report de son lancement à 2023 lors de la dernière édition de la Gamescom, Wanted: Dead, le jeu d’action en vue à la troisième personne développé par Soleil (Valkyrie Elysium, Vengeance is Mine, Ninjala…) et édité par 110 Industries, a partagé hier une grosse vidéo de gameplay de trente minutes par l’intermédiaire de la chaîne YouTube américaine d’IGN.

Au combat, le lieutenant Hannah Stone ne plaisante pas

Commentée par un développeur du studio japonais, cette vidéo offre un très bon aperçu de l’expérience à la fois nerveuse, intense et sanglante, combinant des mécaniques issues des genres shooter, hack ‘n’ slash et beat them up, qui nous attend aux côtés du lieutenant Hannah Stone, cheffe de l’escouade d’élite Zombie Unit, dans cette version futuriste et cyberpunk de Hong-Kong.

Notez également que, comme le rapporte Gematsu, l’entreprise nippone n’a pas manqué l’occasion d’indiquer que ce titre promet d’être une véritable « lettre d’amour aux consoles de sixième génération. » Une manière plus ou moins subtile de rappeler que l’équipe en charge du projet est composée de vétérans de l’industrie ayant déjà travaillé sur plusieurs licences majeures dont Ninja Gaiden.

Wanted: Dead sortira le 14 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette production, n’hésitez pas à consulter notre preview réalisée en marge de la Gamescom 2022.