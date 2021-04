Void Terrarium++ : Une version PS5 annoncée avec plus de contenu

void tRrLM(); //Void Terrarium, le roguelike de Nippon Ichi Software, va avoir droit à une version PS5 avec des améliorations et un ajout de contenu pour devenir Void Terrarium++.

Toriko encore plus « meugnone » ?

Sorti en 2020 sur PS4 et Switch, Void Terrarium++ pointera le bout de nez le 21 mai prochain sur PS5 avec une version physique et Deluxe à la clé. Pour rappel ce roguelike met en scène un petit robot qui doit tout faire pour garder une petite fille en vie du nom de Toriko. Il s’agit d’un être précieux en proie aux maladies dans ce contexte post-apocalyptique. Si vous voulez en savoir plus que la qualité du jeu, nous vous conseillons notre test de l’année dernière.

D’ailleurs cette version next-gen ajoutera du contenu en « ++ » des améliorations techniques comme des emotes, des costumes, des coupes de cheveux, de nouvelles maladies et bien d’autres chose encore. Par ailleurs, ces additions seront proposées en DLC à ceux qui possèdent déjà le jeu sur PS4 et Switch (à un prix encore inconnu). Dommage toutefois qu’une traduction française ne soit toujours pas proposée, il faudra encore une fois se contenter de l’anglais.