Visions of Mana dévoile un dernier trailer qui invite à l’aventure

Square Enix vient de diffuser le Trailer Final pour Visions of Mana. Attention toutefois, si vous ne voulez pas vous faire spoil car la vidéo regorge de nouvelles scènes liées à l’histoire. De nouveaux personnages ont également été révélés, accompagnés de magnifiques illustrations. Sachez qu’une démo gratuite est toujours disponible sur PS4, PS5, Xbox Series et PC.

Pour rappel, l’histoire suit Val, un jeune homme du village de feu de Tianeea, qui devient un Gardien d’Âme chargé de guider Hinna, l’Alm du Feu, vers l’Arbre Mana sacré. Le récit explore des thèmes liés au destin, au sacrifice et aux forces élémentaires du mana. Au cours de leur voyage, Val et Hinna rencontrent d’autres personnages, chacun associé à différents esprits élémentaires, permettant des changements de classe et des capacités de déplacement uniques.

Même si les fans ont de grandes attentes pour le jeu rôle nippon, on peut tout de même lui accorder qu’il possède des graphismes très colorés reprenant l’esthétique particulière de la série. Il proposera un monde semi-ouvert avec des zones vastes à parcourir à pieds ou à dos de « Pikuls », des monture issu d’un croisement entre un Yorkshire-terrier, un tatou-pangolin, et la représentation du dieu égyptien Anubis. La bande-son promet également d’être particulièrement immersive avec près de 100 morceaux dont certains seront adaptatifs à la manière de Final Fantasy VII Remake

Visions of Mana sera disponible à partir du 29 août prochain. Si vous souhaitez en apprendre encore un peu plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre article complet sur Visions of Mana qui récapitule tout ce qu’il faut savoir sur cet épisode.