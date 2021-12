Les versions physiques de GTA: The Trilogy sont repoussées

Le lancement de GTA: The Trilogy aura certainement marqué cette fin d’année, mais pas de la façon dont Rockstar l’espérait. Les bugs à foison présents dans cette compilation ont fait les gros titres, et désormais, les patchs se multiplient pour tenter de corriger tout cela. Conscient de tous ces problèmes, Rockstar a alors décidé d’enfin annoncer le report des versions physiques.

The release dates for the physical versions of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition have changed.

Xbox Series X / Xbox One and PS4 will now release on December 17. The Nintendo Switch version is coming in early 2022.

Check your local retailer for availability. pic.twitter.com/6avP8yp6la

