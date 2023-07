Vanellope est disponible dans Disney Dreamlight Valley, voici le détail de la mise à jour DreamSnaps

L’été arrive dans Disney Dreamlight Valley

Les fans de Disney ont probablement déjà sauté sur l’accès anticipé de Disney Dreamlight Valley depuis son lancement. Le jeu de gestion et de simulation est là depuis bientôt un an et déploie souvent de nouvelles mises à jour. Il y a peu, c’était la Vallée de la Fée Marraine qui avait fait son apparition. Désormais, la mise à jour estivale a été déployée, avec comme promis, l’arrivée de Vanellope, personnage bien connu du long-métrage Les Mondes de Ralph (et de sa suite), qui s’accompagne de nouvelles quêtes d’amitié.

Cette update arrive également avec une nouveauté majeure : « DreamSnaps » ! Cette nouvelle composante permet d’ajouter des défis photos hebdomadaires où toute la communauté est invitée à participer en laissant libre cours à votre imagination. Toutes les semaines, des récompenses sont à gagner, avec des pierres de lune, des meubles ou encore des vêtements.

Comment fonctionner les DreamSnaps ?

Les DreamSnaps permettent d’ajouter enfin une composante multijoueur. Chaque mercredi à 15h, un nouveau défi est disponible dans l’onglet Evénement de votre menu. L’objectif est ainsi indiqué, et vous devrez suivre les recommandations pour tenter de réussir ce défi. Par exemple, il sera écrit s’il faut utiliser des meubles ou des vêtements. En fonction de votre mise en scène et des objets utilisés, vous obtiendrez alors un certain score, ce qui déterminera vos récompenses, et donc votre quantité de pierres de lune récupérées.

Après avoir pris votre meilleure photo, sachez qu’il est toujours possible de mettre à jour et de faire une nouvelle soumission, si jamais vous avez plus d’inspirations (ou de nouveaux objets) d’ici la fin de semaine. Puis, qui dit fonctionnalité communautaire, dit également interactions : chaque semaine qui suit, il sera possible de voter pour les précédentes créations. Le jeu vous incitera d’ailleurs à le faire puisque chaque vote vous permettra de récupérer 50 pierres. Puis, en fonction de votre classement, vous gagnerez plus ou moins de récompenses.

Quels sont les autres changements de la mise à jour du 19 juillet

En plus de l’apparition de Vanellope (ainsi que de ses quêtes), quelques ajouts et correctifs ont été déployés. On peut par exemple noter un rééquilibrage de l’inventaire de la boutique de Donald, pour avoir moins de doublons ou encore quelques améliorations sur Switch : la stabilité générale a été améliorée, tandis que la fonction de capture vidéo a été désactivée, pour éviter les crashs, le temps que les développeurs trouvent une solution. Quelques bugs ont aussi été fixés, parmi lesquels figurent des correctifs liés à des quêtes ou des améliorations de la localisation.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch depuis septembre dernier. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter notre guide complet pour en savoir plus.