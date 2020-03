Vampire: The Masquerade – Coteries of New York arrive sur PS4 le 25 mars

Déjà sorti sur Steam en décembre dernier, Vampire: The Masquerade – Coteries of New York a aussi prévu des versions consoles. Si nous connaissions déjà une date pour la version Switch, les développeurs de Draw Distance nous annoncent que la version PlayStation 4 arrive elle aussi très rapidement.

Rendez-vous la semaine prochaine

Il ne faudra pas attendre bien longtemps puisque la mouture PS4 arrivera le 25 mars. C’est donc le lendemain de la version Switch puisque celle-ci est fixée au 24 mars. Rappelons que les éditions consoles contiendront des assets supplémentaires avec de nouveaux portraits de personnages, de nouveaux décors, une amélioration audio et d’autres corrections. Ces nouveautés arriveront aussi sur PC via une mise à jour gratuite. Pas encore de date pour la version Xbox One qui elle, doit arriver « très bientôt ».

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York est un jeu d’aventure qui se traduit par un visuel novel qui se déroule dans la 5ème édition du jeu de rôle papier. Il raconte un conflit entre les Camarilla et les Anarchs et les choix effectués auront des conséquences sur le déroulement de l’histoire. Les fans de l’univers de Vampire: The Masquerade ont donc de quoi faire cette année, puisque l’on a également Bloodlines 2 qui doit arriver plus tard en 2020.