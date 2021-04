Vader Immortal: A Star Wars VR Series s’annonce en physique sur PS4

Après être sorti sur Oculus en 2019 puis sur PlayStation 4 via le casque PSVR l’année suivante, Just For Games vient d’annoncer la sortie prochaine d’une édition physique de Vader Immortal: A Star Wars VR Series, compilant la trilogie acclamée par la critique. Cette édition physique débarquera le 25 juin prochain sur PSVR.

Direction Mustafar

Composé de 3 épisodes distincts, qui vous permettront d’affronter Dark Vador en réalité virtuelle, Vader Immortal: A Star Wars VR Series fait clairement partie des meilleurs jeux du moment côté réalité virtuelle. Malgré une durée de vie relativement courte (comptez 1 heure par épisode environ, soit 3 heures de jeu au total), l’expérience vaut le coup d’être vécue.

Et quoi de mieux qu’une sortie en physique pour plonger dans l’expérience ? Disponible d’ores et déjà en précommande chez la plupart des revendeurs habituels, il vous faudra vous acquitter de la somme de 30€ pour vous le procurer !

Pour rappel, Vader Immortal: A Star Wars VR Series est disponible sur Oculus Quest 1 et 2, HTC Vive et PSVR.