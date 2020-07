Utiliser un VPN performant pour effectuer vos actions en ligne

Grâce à l’évolution de la technologie, il est aujourd’hui possible d’accéder à de nombreux contenus sur internet. En quelques clics, vous pouvez regarder des vidéos, visualiser des tutoriels, télécharger des logiciels, des jeux de divertissement, etc. Mais chaque fois que vous effectuez une action en ligne, vous y laissez des données personnelles qui peuvent être analysées par votre fournisseur d’internet et autres organismes spécialisés. Une fois analysées, ces données peuvent vous compromettre plus tard. La meilleure manière de surfer confidentiellement est d’utiliser un VPN performant.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Le VPN est un tunnel de communication qui signifie en anglais « Virtual Private Network ». Une fois installé sur votre appareil, il vous permettra de bénéficier d’un certain nombre d’avantages pendant vos moments de navigation en ligne. La première utilité de cet outil réside au niveau de la protection qu’il offre aux utilisateurs. En effet, chaque internaute qui effectue des actions en ligne laisse des traces sur les serveurs web. En opérant une quelconque activité en ligne, une simple analyse de ces données peut permettre de remonter jusqu’à la personne concernée. Le VPN est la solution idéale pour empêcher cela, d’autant plus qu’il excelle dans le cryptage des données et permet de naviguer anonymement.

Ensuite, grâce au VPN vous pouvez changer votre adresse IP, c’est-à-dire votre localisation dans l’optique d’éviter d’être géolocalisé. Cela vous permet d’avoir accès à certains contenus auxquels vous n’avez normalement pas droit, selon votre lieu de navigation de base. Le VPN vous permet également de sécuriser votre adresse IP, de débloquer les sites et les contenus les plus difficiles d’accès et de protéger vos données internet contre les hackers lorsque vous vous connectez sur les réseaux wifi réservés au public.

Quels sont les meilleurs VPN du moment ?

Les VPN inondent la toile. Cette large diversité peut compliquer la tâche à quiconque souhaite installer la meilleure version de cet outil sur son appareil. Pour bien faire votre choix, vous devez tenir compte de vos besoins et des fonctionnalités offerts par chaque logiciel. De façon générale, les VPN qui arrivent à se démarquer du lot en 2020 sont CyberGhost, Surfshark VPN et NordVPN.

CyberGost compte environ 30 millions d’utilisateurs à travers le monde. Le succès de ce VPN n’est pas une surprise quand on se rend compte qu’il offre une interface moderne, facile à cerner et surtout intuitive. À travers un service complet, il permet une meilleure protection des données et un accès facile à de nombreuses plateformes. Sans oublier sa large couverture sur les OS les plus populaires du marché, notamment Android, Windows, Linux, Mac iOS.

Nouvellement apparue dans l’univers des services VPN, Sufshark a également de vrais arguments à faire valoir parmi les outils les plus performants du marché. Sa particularité réside au niveau de la sécurité optimale et de la possibilité qu’il offre de se connecter à plusieurs appareils, le tout à moindre coût.

Quant au NordVPN, il est présent sur les plateformes depuis 2012, mais reste et maintient sa place parmi les VPN les plus utilisés du moment. Il offre également une large diversité de fonctionnalités et une interface bien fournie pour vous permettre de surfer en ligne en toute tranquillité.

Est-ce légal d’utiliser un VPN ?

Dans certains pays, notamment la France, l’utilisation d’un VPN ne souffre d’aucune irrégularité. Les organismes qui encadrent le secteur digital sont conscients des avantages qui lui sont liés, lesquels sont relatifs à la navigation en tout anonymat, à la protection des données personnelles, à la garantie de confidentialité dans les échanges de fichiers en entreprise et à la possibilité de cacher son identité à des fins utiles. C’est en partie la raison pour laquelle tous les chefs d’entreprise nourrissent l’ambition de mettre à disposition de leurs salariés un VPN afin de sécuriser leurs activités en ligne.