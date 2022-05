Unreal Engine 5 : Une vidéo bluffante de photoréalisme montre les capacités du moteur

L’Unreal Engine 5 a déjà prouvé qu’il permettait de réaliser des prouesses techniques assez folles, qui donnent envie de voir comment les studios vont pouvoir l’utiliser sur les consoles de nouvelle génération. Mais avant de voir fleurir des jeux qui utilisent ce moteur à pleine puissance, de nombreux utilisateurs expérimentent les limites de cet Unreal Engine 5 en réalisant des projets tous aussi impressionnants les uns que les autres, comme une vidéo qui fait aujourd’hui le tour des réseaux sociaux, et qui a de quoi nous scotcher à l’écran.

Oui, c’est troublant

Cette vidéo a été réalisée par l’utilisateur subjectn et postée sur sa chaîne YouTube, où il déclare avoir voulu reproduire une gare japonaise de la manière la plus réaliste possible.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est bluffant, tant on a du mal à distinguer qu’il ne s’agit pas ici d’images en prises de vues réelles. Il s’agit bien d’une démo réalisée sur l’Unreal Engine 5, qui montre une nouvelle fois ses capacités saisissantes, avec un photoréalisme impressionnant, aussi bien de jour que de nuit.

Evidemment, ce n’est pas demain que l’on verra des jeux ressembler à cela, tant ce petit aperçu doit consommer des ressources folles, mais c’est toujours intéressant de voir à quel point la technologie repousse ses limites.