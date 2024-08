Une date de sortie pour Unknown 9 Awakening, le pari transmédia de Reflector Entertainment

Quatre ans après son annonce, Unknown 9 arrive enfin

En mars dernier, nous avions pu mettre nos mains sur Unknown 9 : Awakening, projet de Reflector Entertainment édité par Bandai Namco. Sa grande particularité est d’être au coeur d’un vase ensemble narratif, composé de romans, de podcasts, de webséries ou encore de comics. Unknown 9 : Awakening est donc la partie jeu vidéo de ce tout, qui se concentre sur l’histoire de Haroona, une « Quaestor » ayant un lien unique avec le Revers, un plan différents capable de donner accès à différents pouvoir. De son côté, Haroona, par ailleurs incarnée par Anya Chalotra (Yennefer, The Witcher), souhaite venger la mort de son maître, tué par l’un de ses disciples, Vincent Lichter.

Durant son périple, elle va se retrouver aux prises avec diverses des sociétés secrètes, dont les Ascendants. Du côté du gameplay, on retrouve déjà tous les codes de l’action-RPG presque « à l’ancienne », avec des niveaux pensés pour offrir diverses approches. L’une des principales mécaniques d’Unknown 9 Awakening est de prendre possession des adversaires pour leur faire commettre l’irréparable. Classique mais terriblement satisfaisant. On pourra aussi générer un bouclier, se rendre invisible, jouer avec la gravité… Au sein d’environnements qui iront de la Mauritanie à l’Inde. Pour l’heure, on reste sur la sensation de l’aperçu, avec une approche évoquant A Plague Tale.

Unknown 9 : Awakening est le point d’entrée dans le vaste univers narratif de la franchise Les Unknown 9, qui rassemble plusieurs aventures interconnectées et racontées sous diverses formes (bandes dessinées, podcasts, romans, etc.. Ces histoires permettront de prolonger l’expérience au-delà du jeu vidéo et, pour tous ceux et celles qui sauront où chercher, de découvrir des crossovers, des secrets et bien d’autres choses encore, explique le plus récent communiqué.

L’éveil aura lieu en octobre

Outre le vrai risque que présente le fait de présenter un univers transmédia complet dès le lancement d’une nouvelle licence, Unknown 9 Awakening va devoir faire face à un calendrier particulièrement chargé. Bandai Namco et Reflector on en effet décidé de lancer le jeu le 18 octobre, c’est à dire juste après l’extension de Diablo IV, le remake de Silent Hill 2, ou encore Metaphor Refantazio, et juste avant Call of Duty Black Ops 6 et Dragon Age : The Veilguard.

Tous ne s’adressent pas au même public, mais tous occuperont massivement l’espace social et médiatique. Il faudra donc tout de suite accrocher le public et la critique pour lancer un cercle vertueux de bouche-à-oreille. Le pari semble fou, mais les équipes semblent convaincues de leur approche. On leur souhaite donc de le relever. C’est en tout cas attendu sur PC, PS5 et Xbox Series le 18 octobre prochain.