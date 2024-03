Unknown 9: Awakening – Première approche avec ce jeu d’aventure/narratif

Unknown 9 est d’abord bien plus qu’un jeu vidéo

Unknown 9: Awakening est un jeu d’action/aventure avec un fort accent narratif, mais il est également l’un des maillons d’une licence bien plus étendue à travers le transmédia. La saga « Unknown 9 » se décline ainsi en comic book, romans, podcasts, web séries et d’autres formats à venir. L’ambition du développeur Montréalais est de façonner un énorme univers narratif. Le studio se divise ainsi en petites équipes, chacune travaillant sur ces différents pans.

Christophe Rossignol a commencé par expliquer la longue absence du jeu avec des raisons alliant des difficultés liées à la pandémie et du peaufinage pour qu’il intègre parfaitement cet immense ensemble narratif. Les développeurs ont aussi évoqué le challenge de réaliser un système de combat plus poussé. En effet, en 2020, nous pensions que le projet embrasserait essentiellement l’aspect narratif au détriment des mécaniques de gameplay à la manière d’un jeu Quantic Dream ou Telltale. Il est donc rassurant de constater les efforts déployés pour offrir un titre plus interactif, s’éloignant d’une expérience purement contemplative.

Le directeur créatif nous a également fourni quelques clés pour rapidement appréhender le lore de l’univers Unknown 9. Celui-ci suit les « Quaestors » à travers le monde dans leur recherche de « Unknown 9 », un groupe d’immortels qui possèdent un savoir puissant et secret pouvant mener au salut ou à la destruction de l’humanité. Dans ce monde, ce groupe d’élite a guidé l’humanité à travers les âges. Ils sont maîtres du « Revers », une dimension parallèle mystérieuse qui se superpose à la nôtre et qui leur confère des pouvoirs sur le monde physique. Deux sociétés secrètes cherchent à s’emparer de ces fabuleux dons pour leurs propres motivations : « The leap year society » vise à collecter le savoir de Unknown 9 pour guider l’humanité dans un nouvel âge d’or tandis que « les Ascendants » veulent l’utiliser pour orienter l’humanité à leur avantage.

Unknown 9: Awakening se concentre sur l’histoire de Haroona, une « Quaestor » ayant un lien unique avec le Revers. Elle souhaite venger la mort de son maître, tué par l’un de ses disciples, Vincent Lichter. Durant sa quête de vengeance, elle va croiser la route des sociétés secrètes mentionnées précédemment. Elle entreprendra donc un voyage à travers le monde, explorant des lieux mystérieux et rencontrant amis et ennemis tout au long de son périple.

Bien que l’introduction faite par Christophe Rossignol n’ait pas permis d’évaluer en détail la narration du jeu, l’univers créé par le studio Reflector Entertainment suscite l’intérêt. L’ambition transmédia du projet laisse présager une histoire riche et profondément élaborée. Une autre révélation marquante faite lors du Xbox Partner Preview est que l’héroïne du jeu est incarnée par l’actrice Anya Chalotra, principalement connue pour son interprétation de Yennefer dans la série Netflix The Witcher.

Un système de combat possédé

Le studio a ensuite détaillé le système de combat, qui exploite la capacité de Haroona à manipuler le Revers. Cependant, nous avons remarqué que l’aspect exploration n’a pas été abordé lors de cette présentation. Bien qu’il soit nécessaire d’attendre davantage d’informations pour se faire une idée précise, le jeu n’a pas semblé accorder une grande importance à l’exploration, malgré une direction artistique soignée révélant des environnements détaillés, allant des rues de Chamiri, une ville fictive en Inde, à une jungle luxuriante parsemée de vieilles ruines.

En effet, nous avons essentiellement observé des zones relativement étendues où notre héroïne va devoir scruter son environnement et tirer parti de ses pouvoirs pour surmonter ses adversaires. Ces capacités, dont l’usage est régulé par une jauge se rechargeant soit en neutralisant des ennemis, soit en récupérant des objets spécifiques, offrent une palette d’actions comme l’invisibilité, la régénération de santé, la possibilité de faire chuter des torches pour embraser les alentours, ou encore la création d’un bouclier temporaire contre les balles. Unknown 9: Awakening vise ainsi à fournir des outils permettant d’élaborer des stratégies créatives pour vaincre les ennemis, bien qu’il semble que l’option d’une approche directement offensive soit également viable.

La mécanique phare mise en lumière lors de cette présentation était « le stepping », une capacité qui donne à Haroona la faculté de posséder un ennemi durant un court laps de temps. Cette capacité ajoute une couche stratégique significative et optimise l’efficacité dans l’élimination des adversaires. Dans les séquences observées, notre protagoniste a, par exemple, pris le contrôle d’un garde armé d’un fusil d’assaut pour attaquer un autre ennemi. Néanmoins, on comprend aussi que les personnes possédés deviennent immédiatement des témoins gênant qu’il faut rapidement réduire au silence grâce à de bons vieux coups au corps à corps.

Bien que le système de combat ne soit pas exceptionnel, il détient un certain potentiel, et l’utilisation du Revers offre une dimension particulièrement attrayante. En outre, ce système promet de s’étoffer au fil de l’aventure, notamment avec l’apparition de nouveaux types d’ennemis et le développement d’un arbre de compétences articulé autour de trois axes : les pouvoirs, le stepping et le combat rapproché. Le stepping, en particulier, pourra être amélioré pour offrir à Haroona un plus grand nombre de « jetons de stepping », lui permettant ainsi d’effectuer des possessions en chaîne, en fonction des jetons disponibles.

À première vue, la structure d’Unknown 9: Awakening évoque fortement celle de A Plague Tale: Innocence, se présentant comme une aventure profondément narrative, ponctuée de phases de combat et d’infiltration, qui servent à avancer vers la zone suivante. Sur le plan graphique, le jeu est très correct mais ne semble pas transcender le niveau AA, avec par exemple des animations qui peuvent apparaître rigides dans l’ensemble. De notre part, la comparaison avec le jeu d’Asobo est un compliment, mais nous attendons d’en voir un peu plus et surtout de l’essayer par nous-mêmes pour nous faire une idée plus concrète.