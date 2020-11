Une bêta ouverte ce week-end pour Override 2: Super Mech League

Après un premier volet qui n’a pourtant pas beaucoup fait parler de lui mais qui semble tout de même avoir trouvé preneur, Modus Games relance la machine avec Override 2: Super Mech League. Bientôt disponible dans sa version complète, le jeu de mechas s’offre une bêta ouverte, afin de récupérer les avis des joueurs et de faire les derniers ajustements.

Une démo jouable ce week-end

Disponible dès maintenant sur PC via Steam, PS4 et PS5 via le PlayStation Store, cette démo permet de tester huit héros jouables parmi les 20 robots qui seront disponibles au lancement. Les joueurs pourront ainsi tester ce jeu de combat 3D qui se joue en arène et tester les mécaniques de jeu. Pour cela, il vous suffit de télécharger la bêta ouverte sur votre store.

Quant à la sortie du jeu, Modus Games nous rappelle que Override 2: Super Mech League sortira le 22 décembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox series X|S et Nintendo Switch et que les précommandes sur les consoles de Sony et Microsoft donneront droit au premier volet.