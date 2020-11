Override 2: Super Mech League dévoile Ultraman

Modus Games et Modus Studios Brazil viennent de publier le premier trailer de gameplay pour Ultraman dans Override 2 : Super Mech League – Ultraman Deluxe Edition (vous pouvez lire notre article parlant de la bêta ouverte du week-end dernier).

Le géant Ultraman est dans la place

Rappelons que Override 2: Super Mech League est un jeu d’action et de combat de mechas, le tout en arène et en 3D. Jouable aussi bien en solo qu’en versus ou en mode coopération jusqu’à 4 joueurs (en ligne) le soft vous propose plus d’une vingtaine de robots ayant tous des capacités différentes.

L’Ultraman Deluxe Edition comprend le « Season Pass » d’Ultraman qui proposera donc Ultraman, Bemular, Black King et Dan Moroboshi de la série Ultraman de Netflix en tant que personnages jouables. Le trailer (trouvé sur le site de nos confrères Gematsu) nous montre la puissance incommensurable du géant, épique et terrifiant.

Override 2: Super Mech League sortira le 22 décembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox series X/S, PC et Switch.