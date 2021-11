Uncharted: Legacy of Thieves Collection pourrait perdre le multijoueur d’Uncharted 4

Avec la collection Uncharted: Legacy of Thieves, qui regroupe Uncharted 4 et Uncharted: The Lost Legacy, les joueurs et joueuses PC (ainsi que PS5) pourront enfin découvrir la saga deux des meilleurs épisodes de la série. Et si cette dernière est souvent mise en avant pour son mode solo qui offre de belles aventures, certains opus ont aussi eu droit à un mode multijoueur, qui pourrait être aux abonnés absents dans cette nouvelle version.

Pas de multijoueur ?

C’est en tout cas ce que semble indiquer la classification de la compilation sur le site de l’ESRB, le système de classification américain. Comme VGC l’a repéré, une mention qui était présente sur les jeux a désormais disparu, à savoir celle sur des « éléments interactifs » qui décrivent normalement des interactions possibles entre joueurs et joueuses, dans un mode multijoueur par exemple.

On peut très bien se dire qu’il s’agit d’un oubli, mais l’ESRB fait rarement de telles erreurs. De plus, la disparition de ce mode semble logique. A l’instar d’un certain Mass Effect Legendary Edition, faire revenir ce mode multijoueur occasionnerait des frais supplémentaires de serveurs, même si le mode est populaire. Réponse dans quelques semaines.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection devrait sortir en début d’année 2022 sur PC et PS5.