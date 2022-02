Uncharted : PlayStation Productions et Naughty Dog reviennent sur la création du film avec Tom Holland

Dès aujourd’hui, il est enfin possible d’aller voir l’adaptation d’Uncharted sur grand écran, après un projet qui a connu de nombreux reports et de changements en cours de route. Le film est donc enfin disponible, et afin de fêter ce grand événement, PlayStation Productions et Naughty Dog nous offrent une table ronde en compagnie de Tom Holland, qui incarne Nathan Drake à l’écran, et Ruben Fleischer, réalisateur du film.

Du jeu vidéo au cinéma

C’est donc Neil Druckmann en personne, co-président du studio, qui est venu rencontrer l’acteur et le réalisateur, accompagné par Asad Qizilbash, directeur de PlayStation Productions, afin de parler des challenges de cette adaptation.

On peut donc voir les quatre hommes discuter du film, le tout dans une vidéo sous-titrée en français pour l’occasion, qui nous dévoile de nombreuses images de coulisses, histoire de voir Tom Holland réaliser ses propres cascades. On en apprend aussi un peu plus sur cette nouvelle interprétation de Nathan Drake, forcément quelque peu différente, mais qui veut respecter le personnage des jeux.

Le film Uncharted sort aujourd’hui au cinéma.