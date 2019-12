Annoncé depuis 2015, le film Uncharted vit des aventures aussi mouvementées que dans le jeu vidéo éponyme. Alors que la dernière date de sortie supposée était calée en décembre 2020, le projet se voit encore repoussé pour des questions de planning.

La malédiction des réalisateurs

Travis Knight ne réalisera donc pas ce film. Et ce n’est pas le premier, David O. Russell, Seth Gordon, Joe Carnahan, Shawn Levy et Dan Trachtenberg sont déjà passé avant lui avec le même résultat. La faute au planning chargé de Tom Holland, l’acteur qui doit incarner Nathan Drake sur le grand écran.

En effet, celui-ci est plutôt occupé dans son rôle de Spider-Man et va débuter le tournage de la suite de Spider-Man : Far From Home en été 2020, le film étant prévu pour 2021. Ce planning oblige donc Sony Pictures et PlayStation Productions à revoir leur plan et à laisser partir Travis Knight qui a lui aussi d’autres obligations.

Sony est donc à la recherche d’un septième et on l’espère dernier réalisateur qui aura la délicate tâche de réussir à rester sur le projet. Les adaptations de jeux vidéos en films n’a pas toujours été fructueuse et on peut légitimement s’inquiéter de la qualité future du film Uncharted avec un tel chaos avant même son tournage. Espérons que le retard accumulé ne poussera pas trop vite le tournage du film à la va vite afin de rentabiliser le tout à n’importe quel prix.