Tomb Raider : La légende de Lara Croft – Notre avis mitigé sur la série animée signée Netflix

Un jeu Death Note sur les consoles PlayStation vient d’être enregistré et devrait bientôt être annoncé

Xbox annonce une nouvelle conférence centrée sur les éditeurs tiers qui aura lieu cette semaine, voici ce qu’il faut savoir

Voici 20 démos à découvrir cette semaine au Steam Néo Fest d’octobre 2024

Destiny va avoir droit à un spin-off sur mobiles grâce à NetEase, voici Destiny: Rising

Call of Duty: Black Ops 6, Modern Warfare 3 et Warzone seront bientôt jouables via le Xbox Cloud Gaming

Les Xbox Game Studios changent de dirigeant, Craig Duncan (Rare) remplace Alan Hartman

Dragon Quest III HD-2D Remake se montre dans 7 minutes inédites de gameplay

Le fast-FPS roguelite Roboquest arrivera enfin sur les consoles PlayStation en 2025

TRON: Catalyst sera le premier jeu édité par le nouveau label de Devolver, Big Fan

Steam vous prévient désormais que vous n’achetez pas un jeu mais une licence pour ce dernier

Game Freak est victime d’une gigantesque fuite autour de Pokémon, des anciens jeux aux nouveaux sur Switch 2

Débrief : Halo, Alien Isolation 2, Little Big Planet, Red Dead PC et Nintendo Alarmo

EA Sports FC 25 : Voici les joueurs et joueuses de la première équipe Total Rush

Dragon Ball Sparking Zero réalise un vrai carton sur Steam et devient l’un des jeux de combat les plus joués sur la plateforme

Two Falls (Nishu Takuatshina), inspiré par Firewatch et What Remains of Edith Finch, sera lancé ce 8 novembre

Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.6 du jeu (Rappa, retour à Penacony…)

Tomb Raider IV-VI Remastered est annoncé, la compilation sortira début 2025

Starship Troopers : Extermination sort aujourd’hui, tout ce qu’il faut savoir sur ce FPS coopératif

Metaphor ReFantazio a déjà atteint le million de ventes alors qu’il n’est disponible que depuis quelques heures

Deux successeurs spirituels de Disco Elysium développés par deux studios différents ont été annoncés en même temps

L’ancien président de Blizzard nous présente le premier jeu de son studio, Sunderfolk, un RPG tactique façon jeu de plateau

Amazon Prime Gaming : DOOM Eternal, Scorn, BioShock… Voici tous les jeux compris dans l’abonnement en octobre