Un autre jeu FIFA va bientôt voir le jour, cette fois-ci en collaboration avec Netflix

Un autre jeu mobile FIFA est en chemin

La FIFA a visiblement beaucoup de mal à trouver des partenaires crédibles depuis qu’EA n’est plus dans l’équation. La preuve en est avec ce nouveau partenariat annoncé avec Netflix pour développer un nouveau jeu, à l’heure où Netflix lui-même commence à grandement calmer ses ambitions au sein de l’industrie. Ce nouveau jeu FIFA n’a pas encore de nom, mais il devrait sortir l’été prochain :

« FIFA révolutionne le jeu. Préparez-vous pour une simulation de football totalement réinventée, développée par Delphi Interactive en exclusivité sur Netflix Games cet été — juste à temps pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. »

Puisque l’on parle de Netflix, il faut avant tout penser jeu mobile, même si Delphi Interactive se décrit comme un studio spécialisé dans les AAA centrés sur « les licences les plus aimées du monde ». Un titre sans doute très opportuniste qui ne sera là que pour surfer sur l’actualité de la Coupe du Monde, et qui sera sans doute oublié peu de temps après. Enfin, c’est peut-être pessimiste de notre part, mais entre les récentes décisions de Netflix et les derniers jeux FIFA, difficile de sortir la vuvuzela.