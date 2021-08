UFL, un nouveau jeu de football free-to-play, s’annonce sur consoles

Durant l’Opening Night Live de la Gamescom 2021, on pouvait s’attendre à tous types d’annonces, mais sans doute pas à celle d’un nouveau jeu de football. Pourtant UFL a fait son apparition et a été brièvement teasé par Strikerz, les développeurs du jeu.

Un petit parmi les grands

L’arrivée d’une nouvelle IP dans le secteur de la simulation de foot a de quoi surprendre au vu de la suprématie exercée par FIFA, et d’une autre partie du public vouée à la cause de Konami et de PES, fraîchement devenu eFootball et passé en free-to-play. Un trait commun avec UFL, puisque lui aussi souhaite miser sur un accès gratuit à l’essentiel de son contenu.

Et hormis ce point, nous ne savons pas grand-chose de ce que va proposer ce qui s’autoproclame comme « la révolution du monde des simulations de foot », avec un ADN axé sur le online. Côté trailer, là aussi, peu d’informations en émergent. On reconnaît le logo de West Ham United Football Club bordant les couloirs du stade et les contours du terrain, et on sait que le jeu tournera sous Unreal Engine.

Même les plateformes destinées à recevoir UFL ne sont pas clairement définies. Seule la mention « toutes les principales consoles », présente sur le site officiel du jeu, nous donne une vague idée.

Ne reste plus qu’à attendre des précisions de la part de Strikerz, mais saluons déjà la volonté de bouleverser le tandem historique profondément ancré dans le cœur des joueurs.