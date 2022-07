Ubisoft va fermer les serveurs et les services en ligne de 15 jeux supplémentaires

Plus les années avancent, plus les éditeurs doivent faire le tri dans les serveurs de leurs nombreux jeux, avec des services en ligne qui sont désormais très peu utilisés mais qui demandent tout de même beaucoup de ressources pour rester en l’état. Ubisoft a déjà fermé les serveurs de nombreux jeux datant d’il y a plus d’une dizaine d’années (ou un peu moins), et l’éditeur continue sur cette lancée avec une nouvelle fournée de 15 jeux, qui vont bientôt voir disparaitre leurs services en ligne.

Fin du support en ligne pour plusieurs jeux Ubisoft

Dès le 1er septembre prochain, une quinzaine de jeux Ubisoft vont être privés de leurs fonctionnalités en ligne. Certains jeux présents dans la liste avaient déjà vu certains de leurs serveurs être fermés par le passé, mais que sur certaines plateformes.

C’est désormais le clap de fin pour la plupart d’entre eux, même si cela ne concerne que les aspects multijoueur ou certains DLC (la partie solo d’un Assassin’s Creed II restera évidemment disponible par exemple). Il faut noter que cela concerne uniquement les jeux d’époque, et pas les remasters (comme celui de Far Cry 3 ou Assassin’s Creed III).

Voici la liste des jeux qui n’auront plus accès à leurs services en ligne :

Anno 2070 (PC)

Assassin’s Creed II (PC, PlayStation 3)

Assassin’s Creed 3 (PC, PlayStation 3, Xbox 360, WiiU)

Assassin’s Creed Brotherhood (PC, PlayStation 3, Xbox 360)

Assassin’s Creed Liberation HD (PC)

Assassin’s Creed Revelations (PlayStation 3, Xbox 360)

Driver San Francisco (PC, PlayStation 3, Xbox 360)

Far Cry 3 (PC, PlayStation 3, Xbox 360)

Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier (PlayStation 3, Xbox 360)

Prince of Persia: Les Sables Oubliés (PC)

Rayman Legends (PlayStation 3, Xbox 360, WiiU)

Silent Hunter 5 (PC)

Space Junkies (PC)

Splinter Cell: Blacklist (PC, PlayStation 3, Xbox 360)

ZombiU (WiiU)

Afin de justifier cela, Ubisoft dit vouloir consacrer les ressources de ces serveurs à d’autres jeux plus récents, ou tout simplement plus populaires.