Ubisoft lève le voile sur ses Neo NPC, des PNJ utilisant l’IA générative

Une technologie encore à l’essai

C’est lors de la GDC 2024 qui a lieu cette semaine qu’Ubisoft est venu présenter ses avancées en la matière avec des PNJ pouvant utiliser l’intelligence artificielle générative afin de formuler des dialogues qui s’adaptent aux réponses et actions des joueurs et des joueuses.

Voici comment sont décrits ces PNJ nouvelle génération par Ubisoft :

« Améliorés avec de nouveaux systèmes cognitifs – tels que des dialogues non scriptés, des émotions et des animations en temps réel, de la mémoire, une conscience du contexte, et une prise de décision collaborative – les NEO NPCs présentent des capacités interactives sans précédent. »

Malgré ces présentations, rien n’est encore très concret à l’heure actuelle. Il ne s’agit ici que des prototypes encore imparfaits qui sont là pour montrer que la technologie peut être viable d’un point de vue de son utilisation. D’un point de vue créatif, c’est plus discutable, même si Ubisoft veut nous assurer qu’il faut tout de même placer des artistes derrière ces PNJ afin de créer des modèles qui seront ensuite approfondis avec l’IA. On parlerait ici essentiellement de PNJ n’ayant pas d’impact sur l’expérience globale d’un jeu, comme des partenaires d’entrainement, des personnages donnant de rapides quêtes etc.

Face à la crainte que génère l’utilisation de cette IA générative, Yves Guillemot dit vouloir simplement tester cette technologie pour le moment, tout comme l’entreprise a pu le faire avec les NFT (toujours dans les bons coups), comme le rapporte Eurogamer :

« Ce qu’il faut considérer, c’est que toutes les nouvelles évolutions doivent être prises en compte et testées. L’IA générative est vraiment quelque chose qui existe dans notre industrie depuis longtemps. Maintenant, nous franchissons une nouvelle étape car il y a beaucoup d’investissements dans ce sujet, donc les jeux vidéo vont l’utiliser – comme le feront d’autres industries. »

Le site a d’ailleurs pu avoir une présentation plus détaillée de la technologie sur place, qu’il n’hésite pas à comparer à Milo, le personnage créé par Peter Molyneux et présenté lors d’une démo en 2009 à l’E3, qui n’a abouti sur rien. Les premières impressions montrent pour le moment que la technologie est limitée et que tout cela reste encore à l’étude avant que l’IA générative envahisse vraiment le secteur (si cela arrive).