Ubisoft : Driver va revenir, mais sous la forme d’une série en live-action

Ubisoft a décidément envie de porter toutes ses vieilles gloires passées sur le petit écran. Après la mise en chantier d’une série animée pour Splinter Cell (à défaut de revoir Sam Fischer à la tête d’un nouveau jeu), on apprend aujourd’hui que l’éditeur va faire revivre la licence Driver, qui n’a pas eu droit à un nouveau jeu depuis des années, mais avec une série en live-action.

Et c’est pas sur Netflix cette fois

C’est l’éditeur lui-même qui annonce la nouvelle sur son site officiel. Driver est bien de retour, mais avec une série en prises de vue réelles, qui sera le fruit d’une collaboration entre Ubisoft et la plateforme Binge.com. La série sera d’ailleurs uniquement retransmise sur Binge, plateforme gratuite qui sera mise en ligne en 2022.

Jason Altman, Danielle Kreinik, et Genevieve Jones de Ubisoft Film & Television serviront de producteurs exécutifs ici, tandis Allan Ungar et Vincent Talenti de Binge seront producteurs. On ne sait pour l’instant rien du casting ni de l’ambition même de cette série, ou encore quand elle sera disponible.