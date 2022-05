Ubisoft+ arrive sur les plateformes PlayStation, tous les détails

Le catalogue du nouveau PlayStation Plus commence peu à peu à se préciser, et dans la liste des premiers jeux dévoilés compris dans l’abonnement, on a pu voir la mention de nombreux titres Ubisoft. Ce n’est pas pour rien, puisque l’éditeur français nous apprend dans le même temps que son service Ubisoft+ débarque enfin sur les plateformes PlayStation, avec l’ajout d’un service supplémentaire lié au PS Plus, Ubisoft+ Classics.

Une distinction de taille à faire ici

Le service Ubisoft+ est un abonnement qui permet d’avoir accès à une centaine de titres Ubisoft en dépensant quelques euros par mois, en plus d’avoir accès à d’autres avantages liés aux jeux de l’éditeur. Ce service va prochainement débarquer sur PlayStation 4 et PlayStation 5, mais attention, il ne sera pas intégré au PS Plus. Il s’agit bien d’un abonnement à part.

En revanche, Ubisoft va lancer la gamme Ubisoft+ Classics, qui sera quant à elle comprise dans le PS Plus (pour les paliers Extra et Premium uniquement). Dans cet abonnement qui sera directement lié à celui de PlayStation (donc pas de coût supplémentaire), on pourra notamment retrouver les titres suivants :

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

Cette liste va évoluer avec le temps, et Ubisoft ajoutera de nouveaux titres au fil des mois, avec 50 titres promis à la fin de l’année. Il faut savoir que le Ubisoft+ Classic sera uniquement disponible et intégré au PS Plus Extra et Premium. Pour les non-abonnés au PS Plus, vous pourrez vous tourner vers le Ubisoft+ de base, avec son abonnement à part.

Ubisoft+ Classics sera donc disponible en même temps que le nouveau PS Plus chez nous, soit le 22 juin prochain. Quant au Ubisoft+, aucune date n’est précisée pour le moment.