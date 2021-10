L’intégralité de Twitch aurait fuité, de nombreuses informations confidentielles seraient dans la nature

Ce n’est décidément pas la semaine des réseaux sociaux et des plateformes de diffusion. Après la panne mondiale de Facebook, c’est au tour de Twitch de faire les gros titres, pour une affaire qui pourrait être bien plus problématique. Ce matin, plusieurs sources ont indiqué qu’un hacker anonyme avait réussi à faire leaker l’intégralité de Twitch. Oui, tout.

Il est temps de changer de mot de passe

https://t.co/7vTDeRA9vt got leaked. Like, the entire website; Source code with comments for the website and various console/phone versions, refrences to an unreleased steam competitor, payouts, encrypted passwords that kinda thing.

Might wana change your passwords. — Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021

VGC confirme l’information avec ses propres sources en indiquant que ce hack est bel et bien vrai, et qu’une source anonyme a posté un torrent de 125 Go contenant des milliers d’informations en provenance de Twitch, le tout posté sur 4chan. La raison invoquée pour ce hack serait que la communauté est trop toxique, et que cela est ainsi amené à apporter plus de compétition sur la plateforme. Le site VGC a vérifié cela et confirme donc que ce leak a été obtenu lundi dernier sur la plateforme.

Qu’est-ce que cela veut dire, et que contient précisément cette fuite ? Il semblerait que tout le code source du site depuis son lancement fait partie de ce leak. Mais il contiendrait également tous la liste des paiements créateurs depuis août 2019, les outils de sécurité de Twitch, la plateforme « Vapor » d’Amazon qui devait concurrencer Steam, et bien d’autres choses.

Selon plusieurs personnes, la fuite contiendrait également les mots de passe encryptés, et c’est forcément là que cela devient plus problématique. C’est d’ailleurs ce pourquoi l’on évoque cette actualité, afin de vous prévenir qu’il serait plus prudent de changer votre mot de passe, quitte à passer à la double authentification.